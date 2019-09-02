25-летнего мужчину нашли мертвым

В Мариуполе 25-летний мужчина повесился после ссоры с женой. Фото - Правда.иф

На ул. 9 мая в Левобережном районе Мариуполя нашли мертвым 25-летнего мужчину.

Он повесился за гаражами после ссоры с женой, пишет 0629 со ссылкой на собственные источники.

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По неподтвержденным данным, мужчина неоднократно высказывал намерения покончить с собой.

Медикам, которые прибыли на место происшествия, оставалось лишь констатировать смерть мариупольца. Все обстоятельства его смерти устанавливают правоохранители.

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