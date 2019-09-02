25-летнего мужчину нашли мертвым

На ул. 9 мая в Левобережном районе Мариуполя нашли мертвым 25-летнего мужчину.
Он повесился за гаражами после ссоры с женой, пишет 0629 со ссылкой на собственные источники.
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По неподтвержденным данным, мужчина неоднократно высказывал намерения покончить с собой.
Медикам, которые прибыли на место происшествия, оставалось лишь констатировать смерть мариупольца. Все обстоятельства его смерти устанавливают правоохранители.
В Измаиле Одесской области на елке перед зданием мэрии повесился 55-летний мужчина. Работал дворником.
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