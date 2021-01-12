24-летнюю женщину изнасиловал знакомый. Она в больнице

На Волыни 25-летний местный житель изнасиловал 24-летнюю женщину. Она в больнице. Фото: npu.gov.ua

В Нововолынске на Волыни 25-летний местный житель изнасиловал 24-летнюю женщину.

Потерпевшая в больнице, сообщают volynnews.com со ссылкой на собственные источники и полицию области.

"Происшествие случилось вчера поздно вечером. Мужчина, применяя физическую силу, вступил в половую связь с женщиной. Пострадавшую с повреждениями госпитализировали в Нововолынскую ЦГБ", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что информацию подтвердили в отделе коммуникации областной полиции.

"В правоохранительные органы поступало сообщение от 24-летней жительницы Нововолынска о том, что визуально знакомый мужчина изнасиловал ее. Полицейские оперативно установили личность злоумышленника", - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство и назначили ряд экспертиз, после результатов которых будет решаться вопрос об объявлении подозрения мужчине.

В Первомайске Николаевской области изнасиловали 35-летнюю женщину. В преступлении подозревают 16-летнего парня. Его задержали.