24-летний ревнивец угрожал застрелить себя и любимую

Фото: facebook.com/kroppolice

В Кропивницком 24-летний мужчина угрожал убить свою 27-летнюю возлюбленную и себя.

4 мая около 03:00 он позвонил в полицию и сообщил об этом. Сказал, что у него есть пистолет, сообщили в патрульной полиции области.

"За считанные минуты инспекторы прибыли к дому на ул. Достоевского. Там обнаружили 24-летнего кропивничанина, который намеревался причинить вред себе и своей девушке и отомстить так за ее измену. Во дворе патрульные обнаружили пистолет и гильзы. Мужчина признался, что это стартовый пистолет и стрелял из него в воздух, чтобы напугать девушку", - сказано в сообщении.

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К счастью, никто не пострадал. 27-летняя возлюбленная ревнивца вышла из дома, только когда приехала полиция.

Все обстоятельства происшествия устанавливают следователи. Пистолет отправили на экспертизу.

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