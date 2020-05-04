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понедельник, 04 мая 2020 15:21

24-летний ревнивец угрожал застрелить себя и любимую
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В Кропивницком 24-летний мужчина угрожал убить свою 27-летнюю возлюбленную и себя. Так хотел отомстить ей за измену
Фото: facebook.com/kroppolice
В Кропивницком 24-летний мужчина угрожал убить свою 27-летнюю возлюбленную и себя. Так хотел отомстить ей за измену
В Кропивницком 24-летний мужчина угрожал убить свою 27-летнюю возлюбленную и себя. Так хотел отомстить ей за измену

В Кропивницком 24-летний мужчина угрожал убить свою 27-летнюю возлюбленную и себя.

4 мая около 03:00 он позвонил в полицию и сообщил об этом. Сказал, что у него есть пистолет, сообщили в патрульной полиции области.

"За считанные минуты инспекторы прибыли к дому на ул. Достоевского. Там обнаружили 24-летнего кропивничанина, который намеревался причинить вред себе и своей девушке и отомстить так за ее измену. Во дворе патрульные обнаружили пистолет и гильзы. Мужчина признался, что это стартовый пистолет и стрелял из него в воздух, чтобы напугать девушку", - сказано в сообщении.

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К счастью, никто не пострадал. 27-летняя возлюбленная ревнивца вышла из дома, только когда приехала полиция.

Все обстоятельства происшествия устанавливают следователи. Пистолет отправили на экспертизу.

В Харькове от ножевых ранений погибла 14-летняя девушка. Ее посреди улицы 10 раз ударил ножом 16-летний бывший парень. Его задержали.

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04
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