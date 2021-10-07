24-летний перерезал себе горло на глазах у сожительницы

В Запорожской области 24-летний мужчина перерезал себе горло. Фото: npu.gov.ua

В селе Солоководное Розовского района Запорожской области 6 октября 24 -летний мужчина перерезал себе горло.

Все произошло на глазах его сожительницы. Женщина ничем не смогла помочь, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Пострадавший вел себя неадекватно, была мания преследования, приступ психоза. На глазах у сожительницы мужчина схватил кухонный нож и перерезал себе горло. По словам близких погибшего, он злоупотреблял наркотиками и спиртным", - рассказала пресс-секретарь областной полиции Елена Лебединская.

Все обстоятельства трагедии устанавливают следователи. Дело расследуют как умышленное убийство с дополнительной пометкой "самоубийство".

В Херсоне 30-летний мужчина перерезал себе горло электропилой. Самоубийство совершил в собственном доме на ул. Сретенской на глазах у родителей. По словам знакомых, мужчины втянули в какую-то секту с признаками тоталитарного управления. И в последние месяцы жизни у него проявлялись явные признаки психического расстройства.