23-летний мужчина вытер ноги об государственный флаг

Ночью 1 ноября в селе Ильинка Беляевского района в Одесской области неизвестный сорвал флаг со столба возле дома культуры и вытер об него ноги.

О происшествии сообщил в полицию сельский голова, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

Автор: od.npu.gov.ua В селе Ильинка в Одесской области 23-рычний человек сорвал государственный флаг и вытер об него ноги

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"За несколько часов установили, что к преступлению причастен 23-летний местный житель. В разговоре с правоохранителями парень попытался оправдать свои действия водкой, которой перебрал в компании товарищей", - говорится в сообщении.

Автор: od.npu.gov.ua Злоумышленника задержали. За надругательство на государственным символом могут посадить на 3 года

Следователи открыли уголовное производство. За надругательство над государственными символами задержанному грозит штраф или до 3 лет тюрьмы.

В Кривом Роге правоохранители задержали 38-летнего мужчину, которого разыскивали за надругательство над флагом Украины. Злоумышленника отправили в тюрьму. Должен отсидеть 3 года и 1 месяц.