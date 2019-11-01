23-летний мужчина вытер ноги государственным флагом

Ночью 1 ноября в селе Ильинка Беляевского района в Одесской области неизвестный сорвал флаг со столба возле дома культуры и вытер об него ноги.
О происшествии сообщил в полицию сельский глава, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.
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"Через несколько часов установили, что к преступлению причастен 23-летний местный житель. В разговоре с правоохранителями парень попытался оправдать действия водкой, которой перебрал в компании товарищей", - говорится в сообщении.
Следователи открыли уголовное производство. За надругательство над государственными символами задержанному грозит штраф или до 3 лет тюрьмы.
В Кривом Роге правоохранители задержали 38-летнего мужчину, которого разыскивали за надругательство над флагом Украины. Злоумышленника отправили в тюрьму. Должен отсидеть 3 года и 1 месяц.
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