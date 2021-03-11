23-летнего мужчину зарезали на глазах у матери

В Нежине на Черниговщине в одной из квартир зарезали 23-летнего мужчину. Убийство произошло на глазах у матери погибшего ночью 10 марта.
Подозреваемого задержали на вокзале, когда он планировал побег. Это ранее судимый 46-летний местный житель. Мотивы совершения преступления пока не ясны, рассказали в департаменте уголовного розыска Нацполиции.
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"Мужчина был дома и готовился отдыхать, как в дверь постучал злоумышленник. Он дерзко ворвался в квартиру и без каких-либо объяснений, в присутствии матери погибшего, нанес мужчине смертельный удар ножом в грудь. К сожалению, пострадавший скончался в считанные секунды, до приезда экстренной медицинской помощи", - рассказали полицейские.
Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения - содержание под стражей.
В Одессе 51-летний мужчина ударил ножом в грудь своего 35-летнего пасынка. Все произошло на глазах у матери потерпевшего. От полученного ранения он скончался на месте.
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