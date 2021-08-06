22-летняя мать оставила второго ребенка в роддоме

В Белгороде-Днестровском Одесской области 22-летняя мать отказалась от новорожденного.
Соответствующее заявление она написала при выписке из роддома и пошла прочь, пишет Одесса INFO.
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Женщина отказалась уже от второго ребенка. Первого родила два года назад и также оставила в роддоме.
Ребенка уже усыновили.
В Белгороде-Днестровском Одесской области женщина оставила 12-месячного сына службе по делам детей. Объяснила, что нет денег его содержать. Должна работать, чтобы рассчитаться с кредитом. Заем взяла на развлечения.
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