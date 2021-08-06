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пятница, 06 августа 2021 16:39

22-летняя мать оставила второго ребенка в роддоме

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22-летняя мать оставила второго ребенка в роддоме
В Одесской области 22-летняя мать отказалась уже от второго ребенка. Фото: pixabay.com

В Белгороде-Днестровском Одесской области 22-летняя мать отказалась от новорожденного.

Соответствующее заявление она написала при выписке из роддома и пошла прочь, пишет Одесса INFO.

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Женщина отказалась уже от второго ребенка. Первого родила два года назад и также оставила в роддоме.

Ребенка уже усыновили.

В Белгороде-Днестровском Одесской области женщина оставила 12-месячного сына службе по делам детей. Объяснила, что нет денег его содержать. Должна работать, чтобы рассчитаться с кредитом. Заем взяла на развлечения.

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