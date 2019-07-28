22-летний парень утонул, пытаясь переплыть пруд

В Киеве утонул 22-летний парень. Фото: Prms

В Киеве возле пляжа "Пуща-Водица" утонул 22-летний парень.

Молодой человек пытался переплыть пруд Горащиха, и по неизвестным причинам начал тонуть. Об этом сообщает "Информатор".

Спасатели сразу отправились на помощь, однако спасти парня не удалось. Трагедия произошла около 20:00, 27 июля.

На место сразу же выехали сотрудники КП "Плесо" и занялись поисками. Но поскольку наступало темное время суток, они не смогли найти тело через полтора часа и приняли решение провести поисковую операцию уже утром. Около 12:00 28 июля труп нашли и вытащили на берег спасатели ДСНС.

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Тело доставили на пляж "Пуща-Водица" и передали следователям. Также на место прибыли родственники утонувшего. Причины трагедии устанавливаются.

В Киеве в Русановском канале прохожие обнаружили тело мужчины. По предварительным данным, в воде тело находилось более трех дней.