22-летний мужчина порезал мать и сестру кухонным ножом

На Киевщине 22-летний мужчина порезал ножом мать и сестру. Фото - kv.npu.gov.ua

В Чабанах Киево-Святошинского района Киевской области пьяный 22-летний мужчина ранил кухонным ножом в живот мать и сестру.

После того забрал из дома деньги и мобильные телефоны своих родственников, и пытался сбежать на общественном транспорте в столицу, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"О преступлении сообщила небезразлична соседка. Полицейские оперативно задержали 22-летнего нападавшего. У него изъяли нож. Пострадавших женщин госпитализировали, одна из них находится в реанимации", - сказано в сообщении.

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному. Следователи открыли уголовное производство. Мужчине грозит 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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