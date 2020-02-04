22-летний мужчина порезал мать и сестру кухонным ножом

В Чабанах Киево-Святошинского района Киевской области пьяный 22-летний мужчина ранил кухонным ножом в живот мать и сестру.
После того забрал из дома деньги и мобильные телефоны своих родственников, и пытался сбежать на общественном транспорте в столицу, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"О преступлении сообщила небезразлична соседка. Полицейские оперативно задержали 22-летнего нападавшего. У него изъяли нож. Пострадавших женщин госпитализировали, одна из них находится в реанимации", - сказано в сообщении.
Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному. Следователи открыли уголовное производство. Мужчине грозит 15 лет или пожизненное лишение свободы.
В Киричанском районе Днепропетровской области 35-летний мужчина порезал ножом мать-пенсионерку. Она пыталась уговорить сына устроиться на работу.
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