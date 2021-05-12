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среда, 12 мая 2021 14:12

20-летнюю женщину ищут более месяца

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Во Львовской области разыскивают 20-летнюю Иванну Дурду из села Конюхов Стрыйского района.

Она еще 5 апреля поехала во Львов и исчезла. Об этом сообщили в сообществе "Говорит Стрый и Стрыйщина". Информацию об исчезновении женщины также подтвердили и в полиции.

Автор: facebook.com/groups/1086760815084255
  Во Львовской области уже более месяца разыскивают 20-летнюю Иванну Дурду
Во Львовской области уже более месяца разыскивают 20-летнюю Иванну Дурду

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"Иванна Дурда 5 апреля вышла из дома и отправилась во Львов. Связь с девушкой исчезла, а ее мобильный телефон находится вне сети", - сказано в сообщении.

Если кто-то владеет информацией о местонахождении Иванны Дурды, звоните на оперативную линию "102" или в Стрыйское управления полиции.

На Николаевщине третий день разыскивают 55-летнего Олега Полякова. Последний раз мужчину видели 9 мая в 5:00, когда он шел из дома по ул. Соборной в Николаеве на утреннюю прогулку.

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