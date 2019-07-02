20-летняя женщина умерла после визита к стоматологу

В реанимационном отделении Ужгородской областной больницы 20-летняя женщина умерла после приема стоматолога. фото - 24tv.ua

1 июля в реанимационном отделении Ужгородской областной больницы умерла 20-летняя женщина с Межгорья.

В больницу попала после посещения стоматолога 2 недели назад. Все это время находилась в коме, сообщила в Facebook журналистка Иванна Стець.

"Стоматолог ввел пациентке препарат, на который у нее вероятно была аллергия. Точная причина смерти будет известна после экспертизы. Против врача возбудили уголовное производство", - написала она.

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В полиции эту информацию подтвердили. Говорят, женщину сначала лечили в Межгорской райбольнице, а затем перевели в Ужгород в областную больницу. Уголовное производство открыли по статье "ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей".

По информации сестры погибшей, врача-стоматолога несколько месяцев назад уволили из больницы, и не понятно, на каком основании он оказывал медицинские услуги и был вправе это делать, передает местное издание pmg.ua.

Этим вопросом занимается также комиссионная экспертиза. Ведется следствие.

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