20-й день поисков 22-летнего мужчину телефон пропавшего нашли в ломбарде

В Херсонской области разыскивают 22-летнего Дмитрия Капустина. Последний раз его видели ночью 21 ноября. Фото: facebook.com/khersonpolice.official

Продолжаются поиски пропавшего в Херсоне 22-летнего Дмитрия Капустина.

20 ноября в 17.00 он ушел из места своего проживания и до настоящего времени не вернулся. Полиция ежедневно проводит поиск пропавшего в составе поисковых групп. Вместе со спасателями прочесывают дно реки Днепр, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

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"Оперативники проверили версию кражи группой подростков мобильного телефона и документов пропавшего. Телефон нашли в ломбарде. Компания молодых людей установлена ​​и опрошена с привлечением полиграфа. Версия о причастности подростков к противоправным действиям в отношении разыскиваемого не подтвердилась. Также полицейские направили ориентировки на розыск мужчины во все областные подразделений полиции страны. Проверяется версия, что похожего парня видели в городе Харьков", - рассказали полицейские.

Всех, кому известно о местонахождении Дмитрия Капустина, или, кто владеет какой-либо информацией, которая может помочь в его поисках, просят позвонить по телефонам: 102, (095) 278-71-82, (0552) 22-35-67, ( 0552) 22-98-87.

Последний раз пропавшего Дмитрия Капустина видели в Шевченковском парке ночью 21 ноября. На его розыск задействован весь личный состав местных отделений и отдела полиции, кинологи со служебными собаками, военнослужащие Национальной гвардии и неравнодушные граждане. Также для проверки еще одной версии исчезновения привлечены водолазы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области.