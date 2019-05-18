20 кг "травы" прятали в бочках

Автор: facebook.com Нашли марихуану в 125-литровых бочках, оставленных в лесополосе.

В лесополосе вблизи Старобельского района Луганской области правоохранители изъяли около 20 кг марихуаны. Находилось наркотическое вещество в двух полимерных бочках емкостью по 125 литров каждая.

Следователи Старобельского отдела полиции выясняют обстоятельства, при которых были обнаружены наркотики, и разыскивают причастных к преступлению лиц. Сообщает Полиция Луганской области на официальной странице в Facebook.

Нынче решается вопрос об открытии уголовного дела по ч. 3 ст. 309 УК Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта в особо крупных размерах".

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В столичном аэропорту нашли наркотики на $1 млн. Злоумышленники планировали транспортировать их из Ирана в Канаду.