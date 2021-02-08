2 компании устроили массовую драку и разгромили общежитие

В городе Смела Черкасской области произошла массовая драка.

Конфликт начался на железнодорожном вокзале из-за громкой музыки. Одна компания сделала замечание другой, завязалась перепалка, а потом пошли в ход кулаки, сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области.

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По словам очевидцев, в конфликте участвовали 2 компании. В каждой было около десятка человек. Сначала они дрались в здании вокзала, а затем переместились в другую локацию.

Одна компания поехала с вокзала, чтобы положить конец драке, но вторая компания решила продолжить "беседу" и начала их преследовать. Они отправились в общежитие, где проживали участники конфликта. Оппонентов дома не оказалось и тогда нарушители решили устроить погром и разнесли комнату.

В полиции об инциденте узнали из социальных сетей. Один из жителей города Смела разместил на своей странице пост, где рассказал, что стал свидетелем массовой драки и погрома.

"Ворвались в общежитие 10 человек, крушили окна и разбили нос мужчине", - сообщил очевидец.

В результате массового конфликта жертвами стали несколько человек. Получили легкие телесные повреждения.

Полиция установила личности всех, кто участвовал в конфликте и драке, и открыла уголовное производство.

В центре Одессы, на ул. Катерининской, 21, мужчины устроили массовую драку. Видео инцидента в соцсетях опубликовали местные жители. На нем видно, что в схватке участвовали более 10 человек.