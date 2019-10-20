1-летний мальчик умер от зерен граната

Во Владимире-Волынском умер 1-летний мальчик, который подавился зернышками граната. Фото - dyvys.info

20 октября во Владимире-Волынском Волынской области умер 1-летний мальчик. Накануне вечером он подавился зернышками граната.

Ребенка госпитализировали в реанимационное отделение территориального медицинского объединения и подключили к аппарату искусственного дыхания. Однако спасти не смогли, сообщает Район.Владимир-Волынский со ссылкой а собственные источники.

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Мальчика должны были доставить в областную больницу. Но при выезде с территории ТМО ребенок умер.

"Ребенок поступил к нам в крайне тяжелом состоянии. Однако комментировать ситуацию не хочу, потому что это трагедия для родителей", - говорит главный врач Владимир-Волынского ТМО Александр Клачук.

В селе Паланка Томашпольского района Винницкой области 3-летняя Маргарита Лужанская подавилась куском мяса и умерла. Ребенок два дня пролежал в доме, пока его отвезли в морг.