19-летний порезал знакомого, который обматерил девушку

В Затоке Одесской области 19-летний мужчина порезал 20-летнего, потому что тот оскорбил девушку. Фото: od.npu.gov.ua

В курортной Затоке Одесской области 19-летний порезал 20-летнего, потому что тот оскорбил девушку.

Пострадавший в больнице, а злоумышленника задержали, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"По словам участников конфликта, он возник между мужчинами из-за девушки, которую оскорбил потерпевший. Решив защитить ее, правонарушитель назначил 20-летнему мужчине "встречу". Заранее подготовился и пришел на нее с ножом, которым после недолгой ссоры ударил оппонента в грудь", - рассказал начальник Белгород-Днестровского районного отдела полиции Олег Чукань.

С места происшествия полицейские изъяли орудие преступления и другие вещественные доказательства, назначен ряд экспертиз. Подозреваемому может грозить 15 лишения свободы.

В Киеве 34-летний мужчина ударил ножом 45-летнего знакомого, который обматерил его девушку. Это произошло в квартире потерпевшего на ул. Романа Шухевича. Пострадавшего с проникающим ножевым ранением живота госпитализировали. Через час сотрудники полиции разыскали и задержали подозреваемого.