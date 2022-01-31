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понедельник, 31 января 2022 23:37

18-летняя задушила новорожденную дочь и изменила показания

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18-летняя задушила новорожденную дочь и изменила показания
В Харьковской области 18-летняя мать задушила свою новорожденную дочь. Мужу сказала, что отдала ребенка соцслужбам. Фото: pixabay.com

В селе Безруки Дергачевской общины в Харьковской области 18-летняя родила дочь дома и через несколько дней задушила ее. Нашла тело ребенка свекровь женщины и сообщила в полицию.

Подозреваемую задержали 28 января. Дергачевский районный суд отпустил подозреваемую под круглосуточный домашний арест 31 января, передает Gazeta.ua.

"Следователи установили, что 23 января женщина дома родила дочь. Роды принимал ее 25-летний мужчина. Женщина не состояла на медицинском учете. 25 января женщина убила дочь. Тело младенца она положила в пакет и спрятала во дворе. Мужу сообщила, что отдала малыша социальным службам", - рассказали в полиции.

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Прокуратура готовит апелляцию – просит взять женщину под стражу, рассказал спикер прокуратуры Харьковщины Дмитрий Чубенко.

"Первоначально подозреваемая сообщила о том, что она убила ребенка путем удушения. При избрании меры пресечения она уже заявляла, что ребенок задохнулся случайно из-за того, что она его неаккуратно прижала к груди", – уточнил Чубенко.

Известно, что в семье есть еще один ребенок младше двух лет. Подозреваемой будет назначена психиатрическая экспертиза. Если ее признают вменяемой - могут отправить за решетку на 15 лет.

В Кривом Роге Днепропетровской области мать случайно придавила младенца, с которым спала в одной кровати. Ребенок погиб.

Известно, что накануне мать легла спать и уложила возле себя новорожденную девочку. Утром ребенок не подавал признаков жизни, левая часть тела младенца была придавлена.

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Дата
31
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