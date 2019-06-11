18-летняя беременная стала жертвой насильника-рецидивиста

В Южном Одесской области 26-летний мужчина изнасиловал беременную 18-летнюю женщину. Фото - grad.ua

В Южном Одесской области 26-летний мужчина изнасиловал беременную 18-летнюю женщину.

Напал на нее на пустыре, когда предложил провести домой, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Она приехала в гости к подруге из соседнего региона. Вечером они в компании мужчин отдыхали в кафе. Один из них предложил провести потерпевшую домой, однако по дороге оттащил ее на пустырь и, угрожая физической расправой, изнасиловал", - рассказал Александр Мусиенко с Южненского отдела полиции.

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Злоумышленника разыскали. Выяснилось, он ранее уже был судим за изнасилование.

Следователи открыли уголовное производство. Подозреваемого взяли под стражу по решению суда. Продолжается следствие.

В Одесской области правоохранители нашли и задержали подозреваемого в изнасиловании девушки в селе Корсунцы Лиманского района. Мужчина напал на девушку на улице Одесской. Через 1,5 ч. он пытался изнасиловать другую женщину. Ей удалось сбежать.