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среда, 09 июня 2021 14:07

18-летний мужчина ночью украл авто - его настигла мгновенная карма

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18-летний мужчина ночью украл авто - его настигла мгновенная карма
18-летний мужчина ночью угнал автомобиль и попытался уехать из города Фото: hk.npu.gov.ua

В Купянске Харьковской области 18-летний мужчина ночью угнал автомобиль и попытался уехать из города, однако застрял на размытой грунтовке.

Он бросил угнанную машину посреди дороги, но на этом не остановился и сломал дверцу уже другого автомобиля, похитив аккумулятор, пишет Сегодня.

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Преступника поймали уже под утро.

Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Банду угонщиков элитных авто задержали в Харькове. На их счету по меньшей мере с десяток преступлений. "Работали" подозреваемые на территории нескольких регионов. Чужой транспорт перепродавали или предлагали пострадавшим выкупить их машины. В банду входили жители Харьковщины и Черкасской области, а покрывали преступную схему криминальные авторитеты.

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