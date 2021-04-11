17-летнюю студентку изнасиловали у закрытого детсада

В Каменском изнасиловали студентку металлургического колледжа. Фото: npu.gov.ua

В Каменском на Днепропетровщине неизвестный напал на несовершеннолетнюю и изнасиловал ее.

Преступление произошло на территории заброшенного детского сада на ул. Николая Лысенко 10 апреля, пишет "Днепр Час" со ссылкой на собственные источники.

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Отмечается, что потерпевшая - 17-летняя студентка Приднепровского государственного металлургического колледжа.

В полицию об изнасиловании заявил ее отец. Полицейские устанавливают личность преступника и выясняют все подробности.

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