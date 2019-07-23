17-летнюю девушку нашли в состоянии алкогольной комы

Девушка от выпитого алкоголя упала в кому. Фото: mydovidka.com/

В Мариуполе в детскую реанимацию попала 17-летняя девушка.

Врачи диагностировали у нее алкогольную кому 3-й степени из-за чрезмерно большого количество выпитого алкоголя, сообщает 0629.

Несовершеннолетнюю без сознания нашли 22 июля около 2:00 на улице рядом с кафе "Санта Барбара".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пьяные девушки-подростки подрались с медиками и полицейскими

Алкогольная кома наступает из-за отравления организма этиловым спиртом. В большом количестве вызывает отравление, кислородное голодание, парализует деятельность внутренних органов. Кома возникает при концентрации алкоголя в крови более 3 г/л.