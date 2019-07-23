17-летнюю девушку нашли в состоянии алкогольной комы

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 2205
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 666
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
2 Просмотров: 1108
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1584
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
11 Просмотров: 5589
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
5 Просмотров: 7659
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
1 Просмотров: 3231
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
1 Просмотров: 17011
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
Просмотров: 3330
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Просмотров: 594
Фото
Все фото
5
4
3
3
5
В России убили активистку, которая выступала в защиту украинских политзаключенных
В России убили активистку, которая выступала в защиту украинских политзаключенных
На родине Януковича много свежих могил боевиков
На родине Януковича много свежих могил боевиков
Прохожие избили водителя до потери сознания
Прохожие избили водителя до потери сознания
Киевлянин торговал в сети фальшивой валютой
Киевлянин торговал в сети фальшивой валютой
Задержали банду полицейских-оборотней
Задержали банду полицейских-оборотней
Видео
Все видео
Двое держали за руки, третий - резал горло: новые подробности убийства в Славутиче
Двое держали за руки, третий - резал горло: новые подробности убийства в Славутиче
Пьяные девушки-подростки подрались с медиками и полицейскими
Пьяные девушки-подростки подрались с медиками и полицейскими
Военный на мопеде грабил женщин
Военный на мопеде грабил женщин
Мужчине перерезали горло посреди города
Мужчине перерезали горло посреди города
Пьяный водитель извинился перед полицейскими рэпом
Пьяный водитель извинился перед полицейскими рэпом
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 855
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2214
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1062
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2781
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
22 июля 2019
Просмотров: 801
Усі коти на світі
— Вам із Миколою на годину роботи, — жінка переконує їхати до тестя в село Лісове. — Про все вже домовлено. Як спаде роса ...
вторник, 23 июля 2019 12:33

17-летнюю девушку нашли в состоянии алкогольной комы

  Комментировать
17-летнюю девушку нашли в состоянии алкогольной комы
Девушка от выпитого алкоголя упала в кому. Фото: mydovidka.com/

В Мариуполе в детскую реанимацию попала 17-летняя девушка.

Врачи диагностировали у нее алкогольную кому 3-й степени из-за чрезмерно большого количество выпитого алкоголя, сообщает 0629.

Несовершеннолетнюю без сознания нашли 22 июля около 2:00 на улице рядом с кафе "Санта Барбара".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пьяные девушки-подростки подрались с медиками и полицейскими

Алкогольная кома наступает из-за отравления организма этиловым спиртом. В большом количестве вызывает отравление, кислородное голодание, парализует деятельность внутренних органов.

Кома возникает при концентрации алкоголя в крови более 3 г/л.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «17-летнюю девушку нашли в состоянии алкогольной комы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
июля

Космонавты увидели таинственные явления на Венере

Запретили иностранную музыку

Умер автор первого украинского словаря

"Динамо" одержало самую крупную победу в еврокубках

В столицу ввели 100 танков

Самое читаемое
&quot;Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать&quot; - в сети смеются с выборов
"Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать" - в сети смеются с выборов
16
 Просмотров: 43076
Календарь Pirelli: обнаженные женские тела, которые вызывают желание
Календарь Pirelli: обнаженные женские тела, которые вызывают желание
25
 Просмотров: 40761
Не понимала ни слова на украинском - сеть возмутила история с русскоязычным ребенком
Не понимала ни слова на украинском - сеть возмутила история с русскоязычным ребенком 5 Просмотров: 35379
БДСМ-маски и голая грудь: Ирина Шейк и Адриана Лима обнажились для пикантной съемки
БДСМ-маски и голая грудь: Ирина Шейк и Адриана Лима обнажились для пикантной съемки
9
 Просмотров: 35375
Как выглядели люди в древности - реконструкция
Как выглядели люди в древности - реконструкция
11
 Просмотров: 35165
Происшествия
Последствия урагана стоили жизни малолетнего ребенка
Последствия урагана стоили жизни малолетнего ребенка Просмотров: 63
Новые детали пожара на траулере "Иван Голубец"
Новые детали пожара на траулере "Иван Голубец" Просмотров: 81
Неизвестный обокрал столичных инкассаторов
Неизвестный обокрал столичных инкассаторов Просмотров: 135
В России убили активистку, которая выступала в защиту украинских политзаключенных
В России убили активистку, которая выступала в защиту украинских политзаключенных
5
 1 Просмотров: 1450
Чиновница требовала с военных $2 тыс.
Чиновница требовала с военных $2 тыс. Просмотров: 126
Больше всего комментируют
16
"Я проголосовал за ЕС и НАТО" - Порошенко
11
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
5
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
5
Не понимала ни слова на украинском - сеть возмутила история с русскоязычным ребенком
3
СБУ заморозила проект "АрселорМиттал Кривой Рог" на $150 млн
Голосов: 379
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua