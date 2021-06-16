17-летняя избила отца, который "воспитывал" ее кулаками

В Тернопольской области 17-летняя девушка жестоко избила отца, который "воспитывал" ее кулаками. Фото: npu.gov.ua

В Кременецком районе Тернопольской области 17-летняя девушка жестоко избила отца, который воспитывал ее кулаками.

Мужчину с тяжелыми травмами головы госпитализировали, рассказал начальник отдела ювенальной превенции полиции Тернопольской области Петр Тихович.

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"Поведение детей нередко становится отражением образа жизни взрослых. Девушка нанесла отцу телесные повреждения в ответ на его физическое насилие по отношению к ней. Отец, кстати, ранее судимый, с матерью девушки не живет", - рассказал Тихович.

Дело расследуют как умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

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