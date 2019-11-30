17-летняя девушка повесилась вслед за 19-летним соседом

В Энергодаре Запорожской области повесилась 17-летняя девушка. Фото - en-media.tv

В ночь на 30 ноября в Энергодаре Запорожской области 17-летняя девушка покончила с собой.

Ее нашли в лесополосе возле одного из домов по улице В. Интернационалистов - повесилась на дереве на собственном шарфе, пишет Медиа Центр.

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Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

По предварительной информации, девушка была соседкой 19-летнего парня, который покончил с собой две недели назад. Его тело в петле увидел прохожий во дворе дома по ул. Молодежная, 3.

В Прилуках Черниговской области повесился 17-летний парень. Тело обнаружили родные, когда вернулись домой.