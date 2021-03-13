17-летний парень умер посреди улицы

В Днепре 17-летний подросток потерял сознание и умер прямо на улице. Фото: dp.informator.ua

В Днепре на улице внезапно умер 17-летний парень.

Происшествие случилось вчера, 12 марта, около 17:30, на пересечении улиц Калиновой и Путиловской. Парень неожиданно потерял сознание и перестал дышать. Очевидцы вызвали медиков. Об этом сообщает Информатор.

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Парня доставили в больницу им. Мечникова в состоянии клинической смерти. Там медики пытались его реанимировать, но безрезультатно.

Отец умершего юноши отметил, что его сын не имел хронических заболеваний.

В Запорожье в школе №15 внезапно потерял сознание перед уроком 16-летний парень. В заведение приехали сразу 2 "скорые". Медики 40 мин. реанимировали одиннадцатиклассника. Затем его перенесли в "скорую" и доставили в больницу. По словам медиков, он пережил клиническую смерть. Умер в больнице через 3 дня.