17-летний парень погиб во время пожара в квартире соседки

В Одессе из-за пожара в квартире соседки погиб 17-летний парень. Фото: od.npu.gov.ua

В Одессе в двухэтажке по ул. Разумовской погиб 17-летний парень.

Его тело обнаружили ночью на лестнице возле своей квартиры после ликвидации пожара в квартире его соседки этажом ниже. Предварительная причина смерти парня - отравление продуктами горения, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"В доме 71-летней женщины загорелся электрообогреватель. Пожар спасатели ликвидировали в пределах квартиры, но задымление быстро распространилось по всему дому. В больницу с отравлением продуктами горения попала семья из второго этажа - 41-летняя женщина и двое ее детей 10 и 6 лет", - рассказали полицейские.

Следователи открыли уголовное производство. Для установления окончательной причины смерти тело умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Досудебное расследование продолжается.

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