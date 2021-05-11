17-летний парень одел полицейскую форму, чтобы навести порядок в городе

В Запорожье 17-летний подросток одел форму полицейского, чтобы навести порядок в городе. Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

В Запорожье 17-летний подросток одел форму полицейского, чтобы "навести порядок в городе".

Его раскрыли, когда поконфликтовал с прохожим. Тот на место вызвал полицию, сообщили в МВД.

"В полицию поступил вызов о конфликте с полицейским. На месте происшествия патрульные обнаружили подростка в полицейской форме. Его зовут Максим и ему всего 17 лет. Несмотря на свой возраст, юный "блюститель порядка" интересуется законами и часто сообщает о выявленных правонарушениях в полицию. Он ответственный и хочет жить в безопасном городе. Но решил пойти дальше и одел форму полицейского, чтобы помочь навести порядок в родном городе", - говорится в сообщении.

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У Максима забрали форму, с его родителями проведут работу. Если парень не изменит своего желания быть правоохранителем в будущем, то его будут ждать в рядах Национальной полиции. А пока - наладят с ним общение и будут направлять в стремлении к знаниям.

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