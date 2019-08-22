17-летней девушке выстрелом разнесли лицо

17-летней Полине Гордик из села Камышеваха Запорожской области выстрелили в голову. Фото - facebook.com/zopopyl

В селе Камышеваха Запорожской области 17-летней Полине Гордик выстрелили в голову.

Травмы лицевой части головы очень серьезные. За жизнь девушки борются медики областной детской больницы, пишет в Facebook Валерия Радионова.

"Видела своими глазами как привезли девочку. Никому никогда не пожелаю пережить те чувства, которые испытывают матери в ожидании под реанимацией", - пишет женщина.

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Жители Камышувахи в комментариях подтверждают данный факт. Однако обстоятельства, при которых девушка получила ранение - не сообщают.

Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства по данному факту, сказала корреспонденту Gazeta.ua Анна Максименко с отдела коммуникации ГУНП области. Детали позже.

12 июня в Чудновском районе Житомирской области 50-летний мужчина выстрелил в спину 12-летнему парню. Выстрел был случаен.