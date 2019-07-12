16-летнюю девушку нашли мертвой у дома

На Херсонщине повесилась 16-летняя девушка. Фото - Uzhgorod.net

11 июля в поселке Высокополье Херсонской области покончила с собой 16-летняя девушка.

Ее во дворе у дома в петле нашел 18-летний брат, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Что толкнуло школьницу к такому поступку, пока неизвестно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Семиклассник повесился на ручке двери

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские опрашивают родителей, родственников и друзей погибшей.

Начато уголовное производство.

На Тернопольщине повесился 12-летний парень. В петле его нашел отчим. Одна из версий, которую прорабатывают следователи, на такой шаг мальчик мог уйти после беседы с родителями. Накануне они отругали ребенка за неуважительное отношение к вещам. Он в последнее время разбил 2 мобильных телефона.