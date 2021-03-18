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четверг, 18 марта 2021 12:06

16-летний парень попал себе в грудь из винтовки

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16-летний парень попал себе в грудь из винтовки
В Житомирской области 16-летний парень разбирал винтовку и выстрелил себе в грудь. Фото: npu.gov.ua

17 марта в одном из сел Черняховской общины Житомирской области 16-летний парень попал себе в грудь из пневматической винтовки.

Сейчас пострадавший в больнице. А полицейские выясняют, как оружие оказалось в руках юноши. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

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"По предварительным данным, парень дома один разбирал пневматическую винтовку и из-за неосторожного обращения попал себе в грудь. Пострадавший в больнице. По словам врачей, угрозы жизни парня нет", - рассказали в полиции.

Винтовку направят на экспертное исследование. Также выясняется происхождение оружия и обстоятельства, при которых оно попало в руки несовершеннолетнего.

Под Харьковом 15-летний парень выстрелил в себя из гладкоствольного ружья. Тело внука без признаков жизни обнаружил его дед.

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