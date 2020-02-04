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вторник, 04 февраля 2020 12:40

16 человек погибли впожаре

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16 человек погибли впожаре
Колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса загорелся в Одессе 4 декабря. В помещении было около 400 человек. Большинство успели выбежать на улицу. Некоторые прыгал из окон здания. 16 человек погибли. Фото - bagnet.org

4 февраля проходит 2 месяца со дня смертельного пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, при котором погибли 16 человек. Это - студенты, преподаватели и спасатель.

Загорелось в колледже утром 4 декабря. В помещении было до 400 человек. Пламя быстро распространилось. Из-за дыма и высокой температуры студентам и преподавателям было трудно найти выходы. Некоторые прыгали из окон 6-этажного здания. Трагедия произошла из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа, по информации следствия.

Также в помещении не было выявлено ни одного огнетушителя, а автоматическая система оповещения отсутствовала. Склад огнетушителей нашли под кроватью у коменданта. Оповещение о пожаре в колледже осуществлялось путем нажатия на устаревшую сигнализацию типа "Ревун" на первом этаже.

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В деле есть двое подозреваемых. Это - директор колледжа 65-летняя Любовь Кочерга. Она до 8 февраля будет находиться под круглосуточным домашним арестом. И завхоз 66-летняя Татьяна Хомич, ее тоже отправили под домашний арест до 14 марта. Обеим женщинам грозит до 5 лет тюрьмы.

Между тем в конце января президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно двум погибшим - преподавателю высшей математики и информационных дисциплин Анне Бортюк и командиру отделения государственного пожарно-спасательного отряда ГСЧС в Одесской области Сергею Шатохину. Они ценой собственной жизни спасли других. А одесская власть выплатила 3,62 млн грн материальной помощи семьям погибших и пострадавших.

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Сгоревшое здание колледжа Одесский городской совет решил демонтировать, сообщил корреспонденту Gazeta.ua председатель комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, экологии и чрезвычайных ситуаций горсовета Александр Иваницкий.

"Здание колледжа, которое является памятником архитектуры, невозможно восстановить. Его конструкции полностью потеряли прочность и требуют демонтажа", - сказал он.

Здание было построено по проекту архитекторов Л. М. Чернигова и Я. С. Гольденберга в 1914 году.

Во время пожара в Одесском колледже на Троицкой, 25 пострадали 7 спасателей. На 4-х из них обрушились лестницы внутри здания.

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Дата
04
февраля

16 человек погибли впожаре

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