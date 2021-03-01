15-летняя девушка выпрыгнула с балкона высотки: что известно

В Киеве 15-летняя девушка свела счеты с жизнью, прыгнув с балкона многоэтажки.

Трагедия произошла на Харьковском шоссе, 180, пишет "Киев Оперативный". Спасти девушку не смогли.

Автор: [email protected] Спасти девушку не удалось

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Известно, что погибшая жила с бабой и дедом. У отца и матери свои семьи.

Обстоятельства и причины трагедии выясняют полицейские.

В Харькове 20-летний мужчина выпрыгнул с балкона и погиб. Перед этим он записал видео, на котором со всеми попрощался.