15-летний школьник утонул в реке, когда пытался спасти собаку

Подросток пытался спасти собаку Фото: cheline.com.ua

В селе Кучеровка Купянского района Харьковской области 24 марта утонул 15-летний парень.

Он пытался спасти собаку, сообщил пресс-секретарь областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Игорь Лупандин, передает "Суспільне".

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"По свидетельствам очевидцев, мальчик пытался спасти собаку, которая выбежала на лед. Тело погибшего было поднято из воды в 17:30 24 марта работниками областной коммунальной аварийно-спасательной службы", - сказал Игорь Лупандин.

По предварительной информации, парень был с дедом. Он не пострадал.

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