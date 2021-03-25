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четверг, 25 марта 2021 11:37

15-летний школьник утонул в реке, когда пытался спасти собаку

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15-летний школьник утонул в реке, когда пытался спасти собаку
Подросток пытался спасти собаку Фото: cheline.com.ua

В селе Кучеровка Купянского района Харьковской области 24 марта утонул 15-летний парень.

Он пытался спасти собаку, сообщил пресс-секретарь областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Игорь Лупандин, передает "Суспільне".

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"По свидетельствам очевидцев, мальчик пытался спасти собаку, которая выбежала на лед. Тело погибшего было поднято из воды в 17:30 24 марта работниками областной коммунальной аварийно-спасательной службы", - сказал Игорь Лупандин.

По предварительной информации, парень был с дедом. Он не пострадал.

В с. Назаровка Кропивницкого района на Кировоградщине с моста в пруд съехал автомобиль ВАЗ 2106. Авария произошла 20 ноября в 9:10 на ул. Центральной. 26-летнего водителя не спасли.

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Дата
25
марта

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