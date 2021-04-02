15-летний подросток ради развлечения выпил химическую жидкость на глазах у товарищей

В Винницкой области 15-летний подросток попал в реанимацию после того как выпил химическое вещество для автомобилей.
Инцидент произошел 1 апреля. Парень был у товарища и увидел канистру, которая стояла возле гаража, пишет vinbazar. Выпил жидкость ради развлечения.
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Сверстники, которые за этим наблюдали, снимали все на видео. Таким образом парень хотел увеличить количество просмотров на страницы.
Состояние ребенка тяжелое.
В городе Терновка Днепропетровской области 12-месячная девочка получила сильные ожоги. Она выпила чистящее средство.
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