На Полтавщине 15-летнего парня убило дерево. Фото: dsns.gov.ua

В селе Цветочное на Полтавщине 15-летнего парня убило дерево.

Подросток вместе с друзьями шли купаться к реке. В пути их застала непогода и ветер свалил дерево, которое упало на юношу, сообщила спикер ГСЧС Полтавщины Светланы Рыбалко.

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"Очевидцы происшествия сразу же вызвали "скорую". Однако спасти школьника не удалось. От полученных травм он скончался на месте", - говорит Светлана Рыбалко.

Полицию и спасателей для деблокирования парня из-под завала не привлекали.

В городе Каменец-Подольский Хмельницкой области на 18-летнего пешехода посреди улицы упало дерево. Пострадавшего госпитализировали. В каком состоянии пострадавший - не уточняют. Дело расследуют как служебную халатность. Обстоятельства происшествия устанавливают.