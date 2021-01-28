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пятница, 29 января 2021 05:25

15 человек погибли при пожаре
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Во время пожара в пансионате для престарелых «Золотое время» в Харькове погибли 15 человек. Еще один мужчина умер через 3 дня от стресса
Фото: kh.dsns.gov.ua
Во время пожара в пансионате для престарелых «Золотое время» в Харькове погибли 15 человек. Еще один мужчина умер через 3 дня от стресса
Во время пожара в пансионате для престарелых «Золотое время» в Харькове погибли 15 человек. Еще один мужчина умер через 3 дня от стресса
Во время пожара в пансионате для престарелых «Золотое время» в Харькове погибли 15 человек. Еще один мужчина умер через 3 дня от стресса
Во время пожара в пансионате для престарелых «Золотое время» в Харькове погибли 15 человек. Еще один мужчина умер через 3 дня от стресса

Сегодня проходят девятины со дня гибели 15 человек в пансионате для пожилых "Золотое время" в Харькове.

Двухэтажное здание на ул. Нижний Гиевской, 150Б вспыхнуло 21 января около 15.00. В доме находились 33 человека. Это пациенты и 4 работников. Погибли 9 женщин и 6 мужчин от 67 до 91 года. Были лежачие. Через 3 дня в больнице от стресса умер 80-летний. Спасатели выносили большинство пострадавших на руках через единственный выход. На окнах были решетки. Один мужчина с 20% ожогов тела находится в больнице.

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Свидетели говорят, задымление началось у газового счетчика, по информации главы Нацполиции Игоря Клименко. Позже генеральный прокурор Ирина Венедиктова сказала, что проверяют три версии - поджог, неосторожное обращение с огнем и электроприборами, замыкание электросети. Окончательные причины за месяц должна установить правительственная комиссия.

"Золотое время" имел официальный сайт в интернете. Там рассказывали о высоком уровне ухода за пожилыми людьми с болезнью Паркинсона, Альцгеймера и после инсульта. Пребывание стоило от 8 до 15 тыс. грн в месяц. Работал пансионат нелегально, здание не было введено в эксплуатацию. На электро- и газоснабжения нет разрешений.

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Задержали четырех - владельца дома 67-летнего Славика Акопяна, арендатора Вячеслава Кравченко, 45 лет, его жену 43-летнюю Ольгу и администратора Игоря Мирончука, 34 года. Обвиняют в нарушении противопожарных норм. Всех арестовали без права на залог по решению Киевского райсуда Харькова 23 января.

По данным следствия, Ольга и Вячеслав Кравченко не позаботились о пожарной безопасности пансионата. В помещении не было огнетушителей. Оба оправдывались, просили о домашнем аресте. Мол, дома ждут 7-летний сын и пожилые родители Ольги, а она сама перенесла операцию на колене и передвигается на костылях. Владелец дома заявил, что он тоже пострадавший. Но готов оплатить похороны погибших. Мирончук утверждал, что помогал в пансионате на волонтерских началах. Ранее сам у Кравченко лечился от наркомании. Его адвокат Сергей Веприцкий утверждает, что полиция и другие государственные службы не могли не знать о нелегальном заведение. Ведь за прошлый год там умерли 50 пациентов. Поэтому следственная группа туда выезжала не менее 50 раз.

Если вину подозреваемых докажут, их могут посадить на восемь лет.

Эксперты идентифицировали все тела, которые обнаружили во время пожара в доме престарелых в Харькове. Тела погибших пока не отдают родственникам для захоронения, поскольку еще продолжаются экспертизы. Кроме того, продолжается судебно-медицинская экспертиза тела мужчины, которого после пожара из частного хосписа переселили в коммунальный.

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Дата
29
января

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15 человек погибли при пожаре

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