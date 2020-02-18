14-летнюю школьницу избила компания подруг. Видео выложили в сеть

В Житомирской области компания 14-летних девушек избила ровесницу. Фото - dyvys.info

В Бердичеве Житомирской области компания девушек избила 14-летнюю школьницу.

18 февраля об избиении сообщила мать потерпевшей. Свое заявление женщина подтвердила видеозаписью, сделанной одной из обидчиц девушки, говорится в сообщении отдела коммуникации областной полиции.

"Выяснилось, что между четырьмя 14-летними школьницами возник конфликт из-за парня. Все четверо знакомы между собой и поддерживали отношения, хотя и живут в разных местах и ​​учатся в разных школах. 17 февраля трое девушек назначили встречу другой якобы для разговора. Вместе отошли в безлюдное место вблизи заброшенного здания. Там общение между школьницами быстро перешло в избиении потерпевшей. Во время этого одна из обидчиц все снимала на мобильный а потом выложила запись в соцсеть", - рассказали в полиции.

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Травмированная девушка вернулась домой и рассказала обо всем матери, а та обратилась в полицию.

"Все участницы конфликта известны. Это жительницы райцентра, с. Хажин Бердичевского района и с. Жежель соседней Винницкой области. Потерпевшая учится вместе с одной из обидчиц, с другими познакомилась тоже через нее. Двое из этих девушек уже попадали в поле зрения полиции: один из-за оставление места проживания, другая - подозреваемая в совершении кражи", - говорит начальник сектора ювенальной превенции ГУНП Наталья Гончарук.

Полицейские открыли уголовное производство, также ювенальные инспекторы проводят соответствующую работу с семьями несовершеннолетних.

В Славянске Донецкой области подруги избили 14-летнюю школьницу. У пострадавшей травмы лица и головы. В полицию обратилась 40-летняя мать избитой девушки.