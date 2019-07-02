14-летнюю девушку разыскивают пятые сутки

В Одессе родные и полиция разыскивают 14-летнюю Екатерину Кунц. Девушка ушла из дома еще 27 июня около. Фото - od.npu.gov.ua

В Одессе родные и полиция разыскивают 14-летнюю Екатерину Кунц.

Девушка ушла из дома еще 27 июня около семи утра. До сих пор не вернулась и место ее пребывания неизвестно, сообщают в отделе коммуникации ГУНП области.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 165-167 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, прическа "каре", глаза голубые, лицо круглое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дарья Лукьяненко исчезла в поселке посреди дня

Была одета: в кепку черного цвета, спортивную кофту с капюшоном серого цвета, капюшон носит поверх кепки, плотно завязанный на шее.

Полиция просит всех, кому известно местонахождение девушки, сообщить в Суворовский отдел полиции в Одессе по телефонам (048) 779-42-88, (048) 779-49-70, (096) 145-98-53 или по спецлинии "102".

В Днепропетровской области родные разыскивают 33-летнюю Татьяну Головину из Новомосковска. Еще 8 июня женщина поехала отдыхать на пляж в соседнюю Новоселовку на своем автомобиле Mitsubishi Galant. Ребенка оставила у родственников. Домой должна была вернуться на следующий день, однако так и не приехала.