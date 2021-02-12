14-летняя школьница не вернулась домой после уроков

Приметы школьницы: 160-165, среднего телосложения, глаза серо-зеленые, волосы каштанового цвета, на правой щеке родимое пятно Фото: hk.npu.gov.ua

В городе Первомайском Харьковской области исчезла 14-летняя школьница. Девушка пошла в лицей и не вернулась домой, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

"Сотрудники полиции устанавливают местонахождение 14-летней Марии Ушаковой, жительницы города Первомайского. Девушка 11 февраля около 14:50 после окончания уроков оставила лицей №2, но домой до настоящего времени не вернулась ", - сказано в сообщении.

Приметы школьницы: 160-165, среднего телосложения, глаза серо-зеленые, волосы каштанового цвета, на правой щеке родимое пятно.

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Девушка была одета в синюю куртку с опушкой на капюшоне, серую шапку с бубном с блестками, серый шарф, коричневые брюки, белый свитер с узором коричневого цвета, черные ботинки. При себе имела рюкзак черного цвета.

В полицию обратились к гражданам, которые видели девушку, или знают, где она может находиться, сообщить в отделение полиции №1 Лозовского районного отдела полиции по телефонам: (05748) 3-21-12, 0668340582 (дежурная часть), 0680854191 (ювенальная превенция ), 0666158170 (сектор криминальной полиции) или 102.

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