14-летняя девочка исчезла после ссоры с матерью

В Харькове разыскивают 14-летнюю Виолетту Ермилову.

Девушка 9 мая около 18:00 после ссоры с матерью ушла из дома и не вернулась, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: hk.npu.gov.ua В Харькове разыскивают 14-летнюю Виолетту Ермилову

Ее приметы: на вид 13-14 лет, высокая, полного телосложения, длинные русые волосы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под Киевом вторые сутки разыскивают подростка

Была одета в черные джинсы, серый кардиган, черные кроссовки.

Автор: hk.npu.gov.ua Девочка ушла из дома после ссоры с матерью

Если кому-то известна какая-либо информация о девочке, просят сообщить в Индустриального отдела полиции по телефону: (0572) 93-31-15.

Пропавшую 14-летнюю Алину Недову из села Роксоланы Овидиопольского района Одесской области нашли мертвой. Девушка ушла из дома 6 мая, и с тех пор ее разыскивали родные и полиция. Тело обнаружили на берегу Днестровского лимана.