14-летняя девочка исчезла после ссоры с матерью

В Харькове разыскивают 14-летнюю Виолетту Ермилову.
Девушка 9 мая около 18:00 после ссоры с матерью ушла из дома и не вернулась, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Ее приметы: на вид 13-14 лет, высокая, полного телосложения, длинные русые волосы.
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Была одета в черные джинсы, серый кардиган, черные кроссовки.
Если кому-то известна какая-либо информация о девочке, просят сообщить в Индустриального отдела полиции по телефону: (0572) 93-31-15.
Пропавшую 14-летнюю Алину Недову из села Роксоланы Овидиопольского района Одесской области нашли мертвой. Девушка ушла из дома 6 мая, и с тех пор ее разыскивали родные и полиция. Тело обнаружили на берегу Днестровского лимана.
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