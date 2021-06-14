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понедельник, 14 июня 2021 12:25

14-летний парень погиб, пока рядом отдыхали взрослые

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14-летний парень погиб, пока рядом отдыхали взрослые
В Запорожье на Центральном пляже утонул 14-летний парень. Рядом отдыхали взрослые, но они не пришли на помощь. Фото: t.me/dsns_telegram

13 июня в Запорожье на Центральном пляже утонул 14-летний парень.

ЧП произошло около 15:30. Несовершеннолетний прыгнул в воду с причала. Медики "скорой" в течение 50 мин. пытались спасти подростка. Но не смогли. Рядом отдыхали взрослые. Но они не бросились на спасение мальчика. Подумали, что это розыгрыш, сообщил руководитель областного центра экстренной медицинской помощи Константин Малашенко.

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"Наверное, нет ничего страшнее в жизни, чем смерть ребенка. И начало курортного сезона нам это напоминает. Вот вчера парень на Центральном пляже. 14 лет, чей-то сын, чья-то надежда. Да, была" скорая ", была 50-минутная реанимация , все это было. Но было поздно. Равнодушие и безопасность. Безопасность детей и равнодушие взрослых, которые отказались прийти на помощь ребенку и перечеркнули его шансы на жизнь. Еще раз убеждаемся, что даже изменив все автомобили на современные и сделав все дороги, мы не успеем спасти ребенка, если люди рядом по-прежнему будут безразличны. Равнодушные друг к другу, чужим детям, возможности научиться элементарным навыкам спасения жизни. Есть над чем задуматься", - написал Константин Малашенко в соцсети.

Местные СМИ пишут, что погибший подросток учился в 9 классе.

13 июня в селе Тюдов Ивано-Франковской области в Черемоше нашли тело 12-летнего мальчика. Накануне он поскользнулся на камне и упал в воду.

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Дата
14
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