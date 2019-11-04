13-летняя школьница стала жертвой насильника

В Каменском на Днепропетровщине 13-летняя девушка стала жертвой насильника.
Мать девочки сообщила, что все произошло, когда ее не было дома, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 15-летняя школьница изнасиловала бутылкой двух семиклассниц
Женщина обвинила в изнасиловании 35-летнего местного жителя. Полицейские задержали подозреваемого вскоре после обращения.
Решается вопрос о сообщении ему подозрения и избрании меры пресечения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
В Одессе задержали подозреваемых в изнасиловании 17 и 15-летней девушек. Это четверо мужчин в возрасте от 19 до 29 лет.
×
Комментарии