13-летняя школьница порезала мать

На Сумщине малолетняя ударила ножом мать. Фото - su.npu.gov.ua

В Королевце на Сумщине 13-летняя школьница ударила мать ножом. Объяснила, обиделась на нее, потому что запретила ей идти на прогулку с друзьями.

Случай произошел 4 февраля. Женщину с проникающей колото-резаной раной передней брюшной стенки и резаными ранами предплечий доставили в больницу, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Предварительно установлено, что агрессию у девочки вызвала запрет матери пойти на прогулку в город с друзьями. В настоящее время с девочкой работают педагоги, медики и психологи. Врачи оказали женщине всю необходимую помощь и ее жизни ничего не угрожает", - говорит Андрей Малюшин, начальник Кролевецкого отделения полиции.

Следователи открыли уголовное производство.

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