13-летняя девушка попросила забрать ее от матери

В Харькове 13-летняя девочка попросила у соцработников, чтобы забрали ее от матери. Фото: facebook.com/up.kharkiv

13-летняя харьковчанка обратилась за помощью к соцработникам, чтобы те забрали ее от матери. Девочка рассказала, чтобы выжить, ей приходилось попрошайничать.

Соцработники расспросили ребенка и выяснили, что он пошел из дома еще 28 июля. И до сих пор девочку никто не искал и в полицию не обращался. Об этом сообщает ювенальная превенция ГУНП в Харьковской области.

"В службу по делам детей самостоятельно обратилась 13-летняя девочка из Харькова, с заявлением о том, что больше не хочет жить со своей матерью. Так как у нее не было денег к существованию, ребенок вынужден был попрошайничать", - сказано в сообщении.

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Служба по делам детей подала заявление в полицию.

"Родители девушки будут привлечены к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей. А также службой по делам детей городского совета будет поднят вопрос о лишении последних родительских прав", - сообщают в ювенальной превенции.

Сейчас девочка проходит обследование в детской больнице.

В Херсоне родители выгнали из дома двух дочерей - 13 и 18 лет. Младшая пожаловалась на действия отца и матери полицейским. 18-летнюю девушку полицейские поместили в Кризисный центр для пострадавших в результате домашнего насилия. А ее 13-летнюю сестру работники службы по делам детей доставили в больницу.