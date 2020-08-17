13-летняя девочка месяц молчала о страшном преступлении отчима

В Одесской области 13-летняя девочка стала жертвой отчима-насильника. Фото: pixabay.com

В Белгород-Днестровском районе Одесской области 13-летняя девочка стала жертвой отчима-насильника.

О преступлении школьница решилась рассказать только через месяц, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Девочка рассказала, что в прошлом месяце отчим против ее воли вступил с ней в половые сношения неестественным путем. К месту проживания ребенка выезжала следственно-оперативная группа. В рамках начатого уголовного производства назначен ряд экспертиз", - сказано в сообщении.

Девочку, учитывая угрозу жизни и здоровью, изъяли из семьи. Сейчас она находится в реабилитационном центре. Следствие продолжается.

В Перечинском районе Закарпатской области мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку. Насильник является родственником девочки. Ее не госпитализировали, но назначили судебно-медицинскую экспертизу.