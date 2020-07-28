13 зароботчан держали в рабстве и сдавали в аренду фермерам

В Херсонской области полиция освободила из рабства 13 работников. Фото: hr.npu.gov.ua

В Херсонской области полиция освободила 13 зароботчан. Они приехали на сезонную работу, а взамен оказались на 2 месяца в трудовом рабстве.

Людям обещали жилье, питание и достойную зарплату. Вместо того поселили в бараке, забрали документы, запугивали и заставляли работать за еду. Об этом говорится в ТСН.

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В неволе всех держал местный житель. "Живой товар" - людей - сдавал в аренду фермерам, а выручку забирал себе. Не выдержав издевательств, двое мужчин смогли убежать и обратились в полицию.

Во время обыска правоохранители обнаружили 13 пленников в возрасте от 19 до 53 лет. Среди них были 2 женщины. Мужчине, который их удерживал, грозит до 3-х лет заключения.

На Харьковщине разоблачили супругов фермеров, которые вербовали сезонных работников, а затем держали в неволе и принуждали к бесплатному труду. Три женщины, пятеро мужчин и один несовершеннолетний были вынуждены за еду работать в фермерском хозяйстве на территории Харьковского района.