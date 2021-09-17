12-летнюю девочку изнасиловал отчим. Следователи взялись за мать и чиновников

В Черкасской области отчим изнасиловал 12-летнюю девочку. Следствие заинтересовалось и мамой ребенка, и местными властями. Фото: npu.gov.ua

В Черкасской области отчим изнасиловал 12-летнюю девочку.

Мужчину уже задержали. Также полицейские взялись за мать ребенка и местных чиновников, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 12-летнюю школьницу изнасиловал сожитель бабушки

"Есть данные о том, что мать не выполняла родительских обязанностей. Правоохранители также должны дать правовую оценку бездеятельности должностных лиц органов местного самоуправления об условиях обучения и проживания малолетней и ее сестер, проверить полноту выполнения матерью обязанностей по содержанию, воспитанию и развитию детей", - говорит прокурор области Александр Воронин.

Назначили соответствующие служебные проверки.

В Одесской области 28-летний мужчина более двух лет насиловал 11-летнюю дочь гражданской жены. Чтобы ребенок держала все в тайне, запугивал. Угрожал, что мать, узнав об их играх, тяжело заболеет и умрет. Или ее посадят в тюрьму.