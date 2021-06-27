12-летняя школьница наглоталась таблеток. Ее нашли посреди улицы

В Кривом Роге 12-летняя школьница н наглоталась лекарств. Ее состояние тяжелое. Фото: t.me/KyivCityOfficial

В Кривом Роге 12-летняя школьница пыталась покончить с собой и наглоталась лекарств. Ее нашли среди ночи на ул. Грицевца.

Ребенок в реанимации, состояние тяжелое, об этом пишет "Первый городской" со ссылкой на собственные источники.

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Отмечается, что девочка выпила сразу несколько таблеток различных лекарственных средств: спазмалитиков, снотворных и успокоительных.

За жизнь ребенка борются медики больницы №8. По предварительной информации, ребенок без сознания.

В Святошинском районе Киева в больницу привезли ребенка с сильным отравлением лекарств. На руках медиков мальчик, которому было 1 год и 8 месяцев, умер. Известно, что родители с сыном гостили у родственников. Положили сына спать. Заметили возле него таблетки только тогда, когда ему стало плохо.