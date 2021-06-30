12-летний школьник потратил деньги и пошел просить милостыню. Искали всю ночь

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На Ровенщине всю ночь искали 12-летнего парня с Квасилова. Он не вернулся из магазина, куда его отправила мать. Поэтому 34-летняя женщина обратилась за помощью в полицию 29 июня около 22:00.

30 июня полицейские разыскали малолетнего: он бродяжничал в центре Ровно, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

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"Мать сказала 12-летнему сыну пойти в магазин и для расчета дала банковскую карточку. Однако, впоследствии женщина получила смс-сообщение о снятии средств в кафе на общую сумму около 300 гривен. Когда мальчика разыскали, он признался, что хотел хорошо отдохнуть и зашел в пиццерию. Но когда увидел потраченную сумму, начал переживать. Поэтому решил просить у прохожих. С его слов, он ночевал у друга, но у какого именно - не признается", - рассказали полицейские.

Беглеца накормили, угостили конфетами и передали матери.

С женщиной провели профилактическую беседу.

В Харьковской области разыскали 12-летнего Максима Левченко из села Станичное Нововодолажского района. Поиски парня продолжались более суток. Он рассказал, что пошел в магазин и по дороге потерял деньги. Домой возвращаться не хотел, потому что боялся, что его будут ругать. Весь день несовершеннолетний бродил по селу, а затем прятался в лесополосе. Во время поисков ребенка местные жители нашли потерянные деньги и передали полицейским.