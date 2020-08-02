12-летний парень умер при загадочных обстоятельствах

В Изюмском районе на Харьковщине внезапно умер 12-летний мальчик. Он болел ангиной. Фото: 5 канал

В Изюмском районе на Харьковщине внезапно умер 12-летний мальчик 1 августа около 23.05.

По словам матери, ребенок болел ангиной. Лечила сына женщина дома самостоятельно. В медицинские учреждения за помощью не обращалась. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Врачи сообщили, что в приемное отделение доставили 12-летнего мальчика без признаков жизни. Полицейским мать мальчика рассказала, что он болел ангиной. Лечила жена его дома. Внезапно мальчик потерял сознание. После чего мать принесла его в приемное отделение районной больницы. Медики констатировали смерть подростка", - сказано в сообщении.

Следователем открыто уголовное производство. Проводится проверка.

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